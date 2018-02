Facebook

Auf zum Kabarettfrühling! © Katsey

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten für jede Kabarettveranstaltung im Rahmen des Kabarettfrühlings in Kärnten von 28. Februar bis 2. Juni vier Euro Ermäßigung auf maximal zwei Tickets.

Der Fasching war kurz, der bevorstehende Kabarettfrühling wird dafür umso länger. Ihre Lachmuskeln können Sie heuer von 28. Februar bis zum 2. Juni trainieren – ein sommerlicher Waschbrettbauch ist somit garantiert! Den Auftakt macht am 28. Februar Gernot Kulis mit seinem Programm „Herkulis“ an der Universität in Klagenfurt und legt mit seinem Programm am 5. Mai eine Lachsalve nach. „Und...“ nennt Alfred Dorfer sein Programm, das er am 2. März an der Klagenfurter Uni und am 3. März im Stadtsaal Spittal präsentiert. Über „Gott und Söhne“ unterhalten sich Stipsits & Rubey am 8. März an der Uni Klagenfurt, während Viktor Gernot mit „... and his best Friends“ am 10. März im Congress Center Villach auftritt. An der Uni Klagenfurt meint Stefan Verra am 15. März „Körpersprache. Braucht kein Mensch? Und ob!“ und bei Martina Schwarzmann ist man am 6. April „Genau richtig“. „Die Tagespresse Show“ startet am 15. April pünktlich um 20 Uhr ebenfalls an der Klagenfurter Universität. Die Agentur Hoanzl lädt in Zusammenarbeit mit kabarettfrühling.at am 23. April zu „Ausrasten für Anfänger“ mit Kaya Yanar. „Wahnsinnlich“ geht es am 26. April mit „Die Dornrosen“ weiter. „Zwischen Ist und Soll. Menschsein halt“ zieht Gunkl am 27. April Bilanz. Den Abschluss macht „maschek.“ am 2. Juni im Congress Center Villach. Mit „FAKE! In Wahrheit falsch“ wird getestet, ob die Bauchmuskeln des Publikums ordentlich trainiert sind.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung!

Der Kabarettfrühling 4 Euro Ermäßigung pro Ticket können Sie ab sofort in allen Kleine Zeitung-Büros und unter der Kleine Zeitung-Tickethotline (0 316) 871 871 11 einlösen! Pro Vorteilsclub-Mitglied können maximal zwei Eintrittskarten pro Veranstaltung gekauft werden.

Die Ermäßigungen erhalten Sie durch Vorweisen Ihrer Vorteilsclub-Karte! Die Ermäßigungen sind für folgende Veranstaltungen erhältlich: Gernot Kulis "Herkulis". 28. Februar und 5. Mai. Hörsaal A, Uni Klagenfurt.

Alfred Dorfer "Und...". 2. März. Hörsaal A, Uni Klagenfurt. 3. März. Stadtsaal Spittal.

Stipsits & Rubey "Gott und Söhne". 8. März. Hörsaal A, Uni Klagenfurt.

Viktor Gernot "...and his best Friends". 10. März. Congress Center Villach.

Stefan Verra "Körpersprache. Braucht kein Mensch? Und ob!". 15. März. Hörsaal A, Uni Klagenfurt.

Martina Schwarzmann "Genau richtig". 6. April. Hörsaal A. Uni Klagenfurt.

Die Tagespresse "Die Tagespresse Show". 15. April. Hörsaal A, Uni Klagenfurt.

Kaya Yanar "Ausrasten für Anfänger". 23. April. Messe Klagenfurt.

ACHTUNG: Für Kaya Yanar limitiertes Kartenkontingent (100 Stück)!

Die Dornrosen "Wahnsinnlich". 26. April. Hörsaal A, Uni Klagenfurt.

Gunkl "Zwischen Ist und Soll. Menschsein halt". 27. April. Hörsaal A, Uni Klagenfurt.

maschek. "FAKE! In Wahrheit falsch". 2. Juni. Congress Center Villach. Einlass: jeweils 19 Uhr,

Beginn: jeweils 20 Uhr.

Achtung: Die Tagespresse: Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr.