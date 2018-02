Facebook

Jeden Samstag: Skikurse und Verleih von Skiausrüstung zum ermäßigten Preis

Während sich in den Wintermonaten tausende Wintersportbegeisterte in den Kärntner Skigebieten tummeln und Spaß an der weißen Pracht haben, gibt es im Tal eine Vielzahl von Menschen, die ebenso gerne in denselben Genuss kommen würden, jedoch noch Berührungsängste haben oder sich einfach noch zu unsicher auf zwei „Brettln“ fühlen.



Genau für diese hat sich die Kleine Zeitung in Kooperation mit ihren Partnern etwas überlegt, damit auch ihnen die Freude am Skifahren näher gebracht wird.

Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung erhalten bei den teilnehmenden Skiverleihen jeden Samstag eine 50-Prozent-Ermäßigung auf Skiausrüstung – und das bis zum Saisonende.

Ebenfalls jeden Samstag erhalten Sie in den Partner-Skischulen zwei Privatstunden um 99 anstelle von mindestens 169 Euro.

Dieses Angebot ist für bis zu fünf Personen gültig.





Mein V%rteil: Jeden Samstag: 50-Prozent-Ermäßigung auf Skiausrüstung – und zwei Privatstunden um 99 anstelle von mindestens 169 Euro - und das bis zum Saisonende.

Hier können Sie Ihren Bonus einlösen Schnee- und Sportschule Sölle:

NTC Rent & Service Nassfeld

9631 Tröpolach 155

E-Mail: skischule@soelle.at,

www.soelle.at

Tel.: (04285) 71 00



Bad Kleinkirchheim, St. Oswald:

Ski- und Sportschule Krainer- Wulschnig; Intersport Rent

9546 Bad Kleinkirchheim

E-Mail: skischule@intersportbkk.at

skischule-badkleinkirchheim.at

Tel.: (0 42 40) 555 oder 710 Katschberg

Ski- & Sportschule Katschberg

Katschberghöhe 30, 9863 Rennweg

E-Mail: info@skischule-krabath.at

www.skischule-krabath.at

Tel.: (04734) 83 881



Mölltaler Gletscher

Ski & Board Academy Mölltaler

Gletscher; Intersport Mentil

Kleindorf 40, 9831 Flattach

E-Mail: skischool@flattach.at

www.intersportmentil.at

Tel.: 0664/22 52 860 Wichtig: Bei den jeweiligen Skischulen ist eine telefonische oder persönliche Anmeldung einen Tag zuvor erforderlich.

Geben Sie bei der Buchung bitte auch Ihre Vorteilsclub-Nummer bekannt.