Führungen durch das Styria Media Center in Graz

Staunende Blicke, die auf das Styria Media Center gerichtet sind, stehen in Graz immer noch auf der Tagesordnung. Wir möchten dem ungebrochenen Interesse an dem, was sich hinter der Fassade abspielt, ein weiteres Mal Rechnung tragen: An insgesamt zehn Terminen haben Sie die Gelegenheit, das imposante, 60 Meter hohe Gebäude gleich gegenüber der Stadthalle kennenzulernen.

An Dienstagen ab 17 Uhr und Freitagen ab 14 Uhr können Sie in ca. einstündigen kostenlosen Führungen das Haus besichtigen. Die Highlights der Tour sind das multimediale Styriaversum im Foyer, der Besuch der Newsrooms von Kleine Zeitung und Antenne Steiermark sowie der Skyroom auf rund 60 Meter Höhe mit seinem unvergleichlichen Blick über die Stadt.

Hier gehts zur online Anmeldung! (Hinweis: die neuen Führungstermine finden Sie ganz unten auf der Seite)

Sollte für Sie kein möglicher Termin dabei sein, bzw. Ihr Wunschtermin bereits ausgebucht sein, können Sie sich auf der Warteliste (die Warteliste finden Sie ebenfalls bei den Führungsterminen) anmelden. Sie werden dann von uns per E-Mail kontaktiert sobald neue Führungstermine freigeschalten werden.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass bei Ihrem Account eine aktuelle E-Mailadresse hinterlegt ist, sonst können wir Sie nicht über neue Führungstermine informieren!