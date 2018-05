Mitspielen und 10x2 Startplätze beim Kirschblütenlauf 2018 in Krumpendorf gewinnen! Teilnahmeschluss: 8. Mai 2018

Mitspielen und Startplätze gewinnen! © Gaggl

Hier schwitzen Sie für eine gute Sache - Kirschblütenlauf 2018

Am 12. Mai findet im Parkbad Krumpendorf der bereits traditionelle Kirschblütenlauf statt. Das Besondere daran: Die Teilnehmer laufen für einen richtig guten Zweck, denn der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Kärntner Kinderkrebshilfe sowie „Kärntner in Not“ zugute. Der Startschuss fällt an diesem Tag um 9.30 Uhr. Auf dem Programm stehen Läufe über vier, beziehungsweise acht Kilometer, Kinderläufe samt umfangreichem Kinderprogramm sowie einem Nordic-Walking-Bewerb.

Eine Anmeldung ist unter www.kirschbluetenlauf.at möglich.

MEIN V%RTEIL: Wir verlosen 10x2 Startplätze beim Kirschblütenlauf 2018! Wann: Samstag, 12. Mai, ab 9.30 Uhr Wo: Parkbad Krumpendorf Teilnahmeschluss: 8. Mai 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.