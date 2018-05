Toronto nach 93:128-Debakel bei Cavs im NBA-Play-off out

Die Toronto Raptors sind in der zweiten Play-off-Runde der National Basketball Association (NBA) ausgeschieden. Der Club des Wieners Jakob Pöltl verlor am Montagabend (Ortszeit) bei den Cleveland Cavaliers klar mit 93:128 und damit die "best of seven"-Serie 0:4. Superstar LeBron James führte die "Cavs" mit 29 Punkten, elf Assists und acht Rebounds an.