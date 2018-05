Argentinier Delbonis erster Thiem-Gegner in Madrid

Der Argentinier Federico Delbonis ist der erste Gegner des Österreichers Dominic Thiem beim Masters-1000-Tennisturnier in Madrid. Der 27-Jährige setzte sich am Montag in der ersten Runde gegen den Deutschen Mischa Zverev mit 6:1,2:6,7:6(6) durch. Der als Nummer fünf gesetzte Vorjahresfinalist Thiem hat gegen den Qualifikanten (ATP-Nummer 78) 2015 in Gstaad das bisher einzige Duell gewonnen.