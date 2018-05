Serbe Mazic leitet Champions-League-Finale Real - Liverpool

Der serbische Schiedsrichter Milorad Mazic wird das Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool leiten. Diese Besetzung für die Partie am 26. Mai in Kiew teilte die UEFA am Montag mit. Der 45-Jährige, seit 2009 internationaler Schiedsrichter, war bei der Fußball-WM 2014 und der EM 2016 dabei und leitete im Vorjahr das Confed-Cup-Finale zwischen Deutschland und Chile.