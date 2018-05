Kenianische Siege beim Salzburg-Marathon

Wesley Kemboi in 2:19:26 und Teresiah Omosa in 2:43:24 Stunden haben am Sonntag für kenianische Siege beim Salzburg-Marathon gesorgt. Die Staatsmeistertitel gingen an den in Linz lebenden gebürtigen Kenianer Isaac Kosgei (2:20:59) und Karin Freitag (2:45:26), für die es die fünfte Goldmedaille war. "Ich bin super happy mit diesem Sieg. Aber es war viel zu heiß", sagte der Erstplatzierte Kemboi.