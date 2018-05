Marc Marquez gewann MotoGP-Rennen in Jerez

Weltmeister Marc Marquez hat in seiner Heimat die Führung in der Motorrad-Weltmeisterschaft übernommen. Der Spanier gewann am Sonntag das Moto-GP-Rennen in Jerez de la Frontera, auf seiner Honda setzte er sich vor dem Franzosen Johann Zarco (Yamaha) und dem Italiener Andrea Iannone (Suzuki) durch.