Toronto nach 103:105 in Cleveland vor dem Play-off-Out

Die Toronto Raptors können in den Play-offs der National Basketball Association einfach nicht gegen die Cleveland Cavaliers gewinnen. Der Club des Wieners Jakob Pöltl verlor am Samstagabend beim Angstgegner in Ohio mit 103:105 und liegt damit in der "best of seven"-Serie der zweiten Runde bereits 0:3 zurück. Noch nie ist ein NBA-Team nach so einem Rückstand noch aufgestiegen.