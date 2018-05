Eishockey-Team verlor bei WM 2:3 n.V. gegen Schweiz

Österreichs Eishockey-Team ist mit einem Punktgewinn in die WM in Dänemark gestartet. Die ÖEHV-Auswahl musste sich in Kopenhagen der Schweiz mit 2:3 (0:1,1:1,1:0;0:1) erst nach Verlängerung geschlagen geben. Die Treffer erzielten Nino Niederreiter (19.) und Gaetan Haas (25.) bzw. Dominic Zwerger im Powerplay (35.) und Manuel Ganahl (47.). Enzo Corvi sorgte in der Verlängerung für die Entscheidung.