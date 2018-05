Besiktas Istanbul vom türkischen Cup ausgeschlossen

Besiktas Istanbul ist aus dem türkischen Fußball-Cup der kommenden Saison ausgeschlossen worden. Außerdem wurde das am 19. April abgebrochene Halbfinal-Rückspiel mit 3:0 für Fenerbahce gewertet und Besiktas muss alle im laufenden Bewerb erzielten Einnahmen zurückzahlen. Das entschied der Disziplinarausschuss des türkischen Fußballverbandes (TFF) am Samstag.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Besiktas war zur Fortsetzung des am 20. April in der 57. Minute beim Stand von 0:0 abgebrochenen Spiels am Donnerstag nicht angetreten. Das Derby wurde damals gestoppt, nachdem Besiktas-Trainer Senol Günes von einem Gegenstand am Kopf getroffen und verletzt worden war. Anschließend hatte es zudem Krawalle gegeben.