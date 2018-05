Wacker nach 2:0-Erfolg gegen Wattens so gut wie aufgestiegen

Der FC Wacker Innsbruck hat den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga so gut wie in der Tasche. Der Spitzenreiter der Erste Liga besiegte Wattens am Freitag im Tiroler Derby mit 2:0. Ein Doppelschlag durch Zlatko Dedic (57.) und Florian Jamnig (61./Elfmeter) brach den Widerstand der lange Zeit konzentriert verteidigenden Gäste. Amtlich kann die Bundesliga-Rückkehr in einer Woche gegen Ried werden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Die Rieder hatten sich zuvor gegen Blau-Weiß Linz 1:0 durchgesetzt, damit besteht theoretisch noch die Möglichkeit, dass Innsbruck am Ende nicht auf einem der zwei Fixaufstiegsplätze steht. Im ungünstigsten Fall müsste die Mannschaft von Trainer Karl Daxbacher in der Relegation gegen St. Pölten antreten, was aber höchst unwahrscheinlich ist.

Der Vorsprung der Tiroler auf die drittplatzierten Oberösterreicher beträgt vier Runden vor Schluss zehn Punkte. Das heißt, dass im Heimmatch gegen Ried in sieben Tagen ein Remis reicht, um den Aufstieg perfekt zu machen.

Innsbruck war im Tivoli-Stadion erwartungsgemäß öfter im Ballbesitz und kam durch Daniele Gabriele (11.) zur ersten Chance. Pascal Grünwald im Wattens-Tor hielt das 0:0 fest. Die Wattener hatten in der Vorwärtsbewegung aber durchaus auch ihre Momente. Bei einem Gewaltschuss von Simon Zangerl (19.) fehlten nur wenige Zentimeter. Die beste Gelegenheit des Spiels vergab dann kurz vor dem Halbzeitpfiff Sebastian Santin (45.) nach einem Heber von Dino Kovacec über die Innsbrucker Hintermannschaft.

Mitten in die Drangphase von Wattens nach der Pause platzte der Treffer von Dedic, der gekonnt abschloss. Für den Slowenen war es der 17. Treffer in der Saison. Praktisch im Gegenzug verpasste Zangerl (58.) per Kopf den Ausgleich, ehe nach einem Foul an Dedic Elfmeter zu zeigen war. Jamnig verwandelte flach in die linke Ecke. Wattens konnte am Schluss nicht mehr zulegen, Gabriele (84.) hatte gegen Grünwald sogar das 3:0 auf dem Fuß.

Weil Hartberg bei Liefering 2:3 verlor, vergrößerte Innsbruck den Vorsprung auf den ersten Verfolger und liegt nach dem 20. Saisonsieg neun Punkte vor den Steirern. Die WSG Wattens blieb auf Platz sieben der Tabelle.