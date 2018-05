Salzburg-Sieg sorgte für Österreichs beste Europacupsaison

Trotz Salzburgs Ausscheiden im Halbfinale der Europa League darf sich Fußball-Österreich über die ertragreichste Saison in der Geschichte der UEFA-Fünfjahreswertung freuen. Dank des 2:1-Heimerfolgs n.V. über Olympique Marseille am Donnerstag wuchs das rot-weiß-rote Konto noch einmal um 0,5 auf 9,75 Punkte an. Damit übertrifft man den bisherigen Bestwert von 9,375, aufgestellt vor acht Jahren.