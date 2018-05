Tischtennis-Herren im WM-Viertelfinale - Gegner China

Österreichs Tischtennis-Herren stehen bei der Team-WM in Halmstad im Viertelfinale. Die ÖTTV-Auswahl siegte am Donnerstag gegen Portugal mit 3:2. In der Runde der letzten acht wartet der Titelverteidiger, Serien-Champion und haushohe Favorit China. Die Österreicher lagen gegen Portugal 0:2 zurück, schafften aber mit Siegen in den letzten drei Spielen noch den Aufstieg.