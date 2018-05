Besiktas boykottierte Fortsetzung des Cup-Halbfinales

Besiktas Istanbul ist am Donnerstag nicht zur Fortsetzung des Rückspiels im türkischen Fußball-Cup-Halbfinale gegen Stadtrivale Fenerbahce angetreten. Die Partie war am 20. April nach knapp einer Stunde beim Stand von 0:0 wegen Zuschauerausschreitungen abgebrochen worden und hätte am Donnerstag vor leeren Rängen zu Ende gespielt werden sollen. Das Hinspiel hatte 2:2 geendet.