Holzhauser-Abschied von der Austria fix

Raphael Holzhauser wird Fußball-Bundesligist Austria nach Saisonende laut der Tageszeitung "Kurier" definitiv verlassen. Ein letzter Anlauf, den im Sommer auslaufenden Vertrag des Spielmachers zu verlängern, sei gescheitert. "Am Ende sind wir nicht zusammengekommen", wurde Austrias AG-Vorstand Markus Kraetschmer am Donnerstag in der Online-Ausgabe zitiert.