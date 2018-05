Sturms Eze fällt mit Wadenbeinbruch aus

Emeka Eze wird für Fußball-Bundesligist Sturm Graz in dieser Saison voraussichtlich nicht mehr zum Einsatz kommen. Der Stürmer zog sich am Sonntag beim 4:2-Heimsieg gegen Rapid einen unverschobenen Bruch des linken Wadenbeins zu. Die Verletzung wurde am Mittwoch bei weiterführenden Untersuchungen im UKH Graz diagnostiziert, bestätigte der Verein am Donnerstag.