Utah siegte im NBA-Play-off in Houston und stellte auf 1:1

Utah Jazz hat am Mittwochabend (Ortszeit) mit einem verdienten 116:108-Auswärtssieg über die Houston Rockets den 1:1-Ausgleich in der "best of seven"-Serie der zweiten Play-off-Runde der National Basketball Association (NBA) geschafft. Der 30-jährige Australier Joe Ingles führte die Gäste mit 27 Punkten an und überzeugte vor allem mit sieben von neun verwerteten Dreierversuchen.