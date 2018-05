ÖTTV-Herren zogen bei Team-WM in K.o.-Phase ein

Nach einem Katastrophenstart in die Team-WM in Halmstad mit 0:3-Niederlagen gegen Kroatien und Südkorea hat Österreichs Herren-Equipe am Mittwoch sogar noch als Zweiter der Gruppe D den Einzug in die K.o.-Phase erreicht. Nach 3:0-Erfolgen gegen Frankreich und Polen wurde es im Showdown gegen Indien ein Comeback-Erfolg von 3:2. Um das Viertelfinale geht es am Donnerstag (19.00 Uhr) gegen Portugal.