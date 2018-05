ÖTTV-Damen gegen Deutschland um WM-Viertelfinale

Österreichs Tischtennis-Nationalteam der Damen trifft am Mittwoch (16.00 Uhr) bei den Weltmeisterschaften in Halmstad in Schweden zum Auftakt der K.o.-Phase auf Deutschland. Während die ÖTTV-Truppe in Gruppe B nur gegen Japan verloren hat und Zweite wurde, belegten die Deutschen nach Niederlagen gegen Hongkong und Südkorea Platz drei. Der Sieger trifft im Viertelfinale am Freitag auf China.