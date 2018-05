Erster Sieg für ÖTTV-Herren bei Mannschafts-WM

Am Montagabend hat Österreichs Herren-Tischtennisteam bei den Weltmeisterschaften in Halmstad mit dem ersten Sieg die Chance auf den Aufstieg am Leben erhalten. Nach 0:3-Niederlagen gegen Kroatien und Südkorea feierten Stefan Fegerl und Co. einen 3:0-Erfolg über Frankreich.