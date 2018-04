Klarer 110:96-Heimsieg von Houston über Utah

Die Houston Rockets sind am Sonntag erfolgreich in die zweite Play-off-Runde der National Basketball Association (NBA) gestartet. Der Grunddurchgangsgewinner und Titelfavorit feierte einen klaren 110:96-Heimsieg über Utah Jazz und stellte damit in der "best of seven"-Serie auf 1:0. Bester Spieler auf dem Parkett war einmal mehr James Harden mit 41 Punkten, acht Rebounds und sieben Assists.