Arsenals 1:2 bei ManUnited beendete CL-Hoffnungen

Fußball-Trainer Arsene Wenger hat auf seiner Abschiedstour mit Arsenal einen Punktgewinn bei Manchester United verpasst. In seinem 60. und letzten Spiel als Arsenal-Coach gegen den englischen Rekordmeister unterlag seine Mannschaft durch ein spätes Gegentor 1:2 (0:1). Damit ist in der Premier League die Champions-League-Chance dahin, die "Kanoniere" müssen auf den Sieg in der Europa League hoffen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Für Arsenal ist als Sechster ein Platz in den Top 4 außer Reichweite. United hat hingegen als Tabellenzweiter seinen Platz in der europäischen Eliteklasse schon sicher.

Wenger schonte in Manchester mehrere Stammspieler für das Rückspiel im Europa-League-Halbfinale bei Atletico Madrid am Donnerstag (Hinspiel 1:1), darunter auch Weltmeister Mesut Özil. ManUnited ging zunächst durch Paul Pogba (16. Minute) in Führung. Doch dem früheren United-Profi Henrich Mchitarjan (51.), der erst im Winter zu Arsenal gewechselt war, gelang der Ausgleich für die Gunners. Lange sah es nach einem Remis aus, doch in der Nachspielzeit erzielte Marouane Fellaini (90.+1) den Siegtreffer. Kurz zuvor war ein Tor des Belgiers wegen Abseits aberkannt worden.

Vor dem Spiel hatte es versöhnliche Gesten zwischen den früheren Rivalen Jose Mourinho und Arsene Wenger gegeben. Die beiden Trainer, die in der Vergangenheit häufig aneinandergeraten waren und sich in Pressekonferenzen heftige Wortgefechte geliefert hatten, unterhielten sich kollegial und scherzten sogar miteinander. Der ehemalige langjährige Man-United-Trainer Sir Alex Ferguson überreichte Wenger bei seinem letzten Match mit Arsenal im Old Trafford ein Geschenk.

Manchester City hat indes gute Chancen, in der Premier League einen Punkterekord aufzustellen. Die Truppe von Coach Pep Guardiola gewann am Sonntag beim abstiegsgefährdeten West Ham United von ÖFB-Teamkicker Marko Arnautovic 4:1 (2:1) und hat drei Runden vor dem Saisonende 93 Zähler. Der bisherige Rekord, 2004/05 von Chelsea aufgestellt, liegt bei 95 Punkten.

Im London Stadium trafen Leroy Sane (13.), Hammers-Profi Pablo Zabaleta (27.) per Eigentor, Gabriel Jesus (53.) und Fernandinho (64.) für ManCity. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Aaron Cresswell (42.) der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für West Ham, das weiter um den Klassenerhalt zittern muss. Den Tabellen-15. trennten am Sonntag nur drei Punkte von den Abstiegsplätzen.

Man City ist auf dem besten Wege, neben der höchsten Punktzahl noch weitere Rekorde ein- oder aufzustellen, darunter den für die meisten erzielten Tore innerhalb einer Premier-League-Saison. Bisheriger Rekordhalter ist ebenfalls Chelsea mit 103 Toren in der Saison 2009/10. City hat in dieser Spielzeit schon 102 Treffer erzielt.