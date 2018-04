San Jose glichen im NHL-Play-off in Vegas auf 1:1 aus

Die San Jose Sharks haben am Samstag (Ortszeit) nach der 0:7-Niederlage zum Auftakt der "best of seven"-Serie gegen die Vegas Golden Knights zurückgeschlagen. Nach einem 4:3-Sieg in der Overtime in Las Vegas steht die Serie im Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL 1:1.