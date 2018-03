Thiem stürmte gegen Shapovalov ins Acapulco-Viertelfinale

Dominic Thiem hat beim Tennis-ATP-Turnier in Acapulco souverän das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglistensechste ließ dem kanadischen Jungstar Denis Shapovalov am Mittwoch (Ortszeit) keine Chance und gewann in 75 Minuten mit 6:2,6:3. Der 18-jährige Shapovalov, der auf Platz 45 der Weltrangliste liegt, konnte gegen den Niederösterreicher keinen einzigen Breakpunkt erkämpfen.