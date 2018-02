Krach bei den Trabern in der Krieau

Trotz eisiger Temperaturen ist seit Montag bei den Trabern in der Wiener Krieau Feuer am Dach. Fünf Trainer - Georg Krenmayr, Sascha Fischer, Peter Schwarzlmüller, Mats Strandquist und Johann Lichtenwörther - weigerten sich, wegen der Unbenutzbarkeit der teilweise gefrorenen Bahn ihre teuren Pferde einzuspannen. Damit brachten sie den Wiener Trabrennverein (WTV) in eine prekäre Situation.