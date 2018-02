Ricciardo vorerst Schnellster beim Formel-1-Testauftakt

Daniel Ricciardo hat sich im neuen Red Bull mit der Bestzeit in die Mittagspause am ersten Tag der diesjährigen Formel-1-Testfahrten in Montmelo verabschiedet. Der 28-jährige Australier verwies am Montag nach den ersten vier Stunden in 1:20,179 Minuten den Finnen Valtteri Bottas (+0,170 Sek.) im neuen Mercedes auf den zweiten Platz. Dritter wurde der finnische Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen (0,327).

© APA (AFP)

In den vier Testtagen in dieser Woche bis Donnerstag und den vier Tagen in der kommenden Woche vom 6. bis 9. März müssen alle Teams versuchen, ihre Autos bestmöglich abzustimmen. Die Saison startet am 25. März mit dem Grand Prix von Australien in Melbourne und endet sechs Monate später in Abu Dhabi.

Hamilton und Vettel können jeweils mit einem weiteren Titelgewinn mit der argentinischen Formel-1-Ikone Juan Manuel Fangio gleichziehen, der fünfmal Weltmeister wurde. Rekordhalter ist der Deutsche Michael Schumacher mit sieben Titeln.

Bis zur WM-Entscheidung ist es in diesem Jahr mit 21 Rennen ein weiter Weg, der durch nur noch drei erlaubte Motoren erschwert wird. Ansonsten hat sich das Regelwerk nicht gravierend geändert - mit Ausnahme des nun vorgeschriebenen Cockpitschutzes Halo, mit dem alle zehn Autos am Montag entsprechend auf die Strecke fuhren.

Optimal waren die Bedingungen nicht unbedingt, gerade einmal fünf Grad Celsius zeigte das Thermometer auf dem Grand-Prix-Kurs in Katalonien. Der Himmel war bedeckt. Das hielt den Finnen Bottas im Mercedes aber auch nicht davon ab, gleich in den ersten rund 20 Minuten neun Runden zu absolvieren. Räikkönen kam in der Zeit auf drei.

Die erste Rote Flagge verursachte ausgerechnet Fernando Alonso nach nicht einmal 35 Minuten. Der zweifache Ex-Weltmeister aus Spanien kam mit seinem orange-farbenen McLaren vor der Zielgerade von der Strecke ab und landete mit nur drei Rädern an seinem Boliden im Kiesbett. McLaren-Chef Zak Brown beruhigte anschließend.

"Wir hatten ein Problem mit der Radmutter, wir kommen am Nachmittag zurück", sagte der US-Amerikaner am Montagvormittag. Es sei keine gröbere Sache, fügte Brown hinzu. "Dafür sind Testfahrten da. Alle Teams werden eine Reihe von Problemen beim Testen haben, das ist genau, wofür das gut ist. Wir werden sehr wenig Zeit dadurch verlieren."

Teil jenes Deals, der McLaren die neuen Renault-Motoren einbrachte, war die Vereinbarung, dass Honda als Ausrüster zu Toro Rosso wechselt. Das zweite Team aus der Red-Bull-Familie ließ dafür den Spanier Carlos Sainz jr. zum Renault-Werksteam ziehen.

Am Montag präsentierte der Rennstall aus Faenza den neuen Wagen. "Wir werden keine Probleme haben", gab sich der österreichische Teamchef Franz Tost bei der Vorstellung des STR13 optimistisch. "Die Power Unit funktioniert wirklich gut. Ich bin überzeugt, dass Honda die Fähigkeit und das Know-how besitzt, den Motor zu entwickeln, und dass wir dort sein werden, wo wir es alle für uns erwarten."

Toro Rosso setzt heuer auf den Neuseeländer Brendon Hartley und den Franzosen Pierre Gasly als Piloten. In der vergangenen Saison kam das Team mit wechselnden Fahrern auf den siebenten Platz der Konstrukteurswertung. Heuer hofft man auf mehr, da erstmals in der Geschichte eine große Automobilmarke als exklusiver Motorenpartner zur Verfügung steht. "Das Ziel für Toro Rosso muss sein, im vorderen Mittelfeld zu sein, um den fünften Platz herum", präzisierte Tost.