Bolt startet Fußball-Karriere: "Habe Vertrag"

Ex-Sprinter Usain Bolt hat nach eigenen Angaben seinen ersten Vertrag bei einem Fußball-Verein unterzeichnet. "Ich habe gerade bei einer Fußball-Mannschaft unterschrieben. Finde am Dienstag, dem 27. Februar, heraus, bei welcher", erklärte der 31-jährige Jamaikaner in einem am Sonntag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video.