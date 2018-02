IOC-Schachzug: Gnade für Russland nach den Winterspielen

Dem Internationalen Olympischen Komitee ist in der brisanten Russland-Causa ein cleverer Schachzug gelungen. Das IOC-Exekutivkomitee entschied am Sonntag, die im Zuge des Doping-Skandals verhängte Suspendierung des Nationalen Olympischen Komitees Russlands vor der Abschlussfeier der Winterspiele am Sonntag nicht aufzuheben.