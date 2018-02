Eisschnellläufer Nuis gewann nach 1.500 m auch über 1.000 m

Die Niederlande haben am Freitag ihr siebentes Eisschnelllauf-Gold bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang errungen. Kjeld Nuis siegte über 1.000 m der Herren wie schon über 1.500 m, in 1:07,95 Minuten hatte der 28-Jährige 4/100 Vorsprung auf den norwegischen 500-m-Sieger Havard Lorentzen. Bronze ging in 1:08,22 an den Südkoreaner Kim Tae-yun.