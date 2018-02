Nordkorea-Teilnahme ein Propaganda-Coup - Sportlich ein Flop

Auf diplomatischer Ebene gilt Nordkoreas Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang als Propaganda-Coup von Machthaber Kim Jong Un - aus sportlicher Sicht liefen die nordkoreanischen Athleten deutlich hinterher. Die beste Platzierung erreichte noch das Eiskunstlauf-Paar Ryom Tae Ok und Kim Ju Sik mit Platz 13.