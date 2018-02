Eiskunstläuferin Sagitowa fixierte Kurzprogramm-Weltrekord

Die russische Eiskunstläuferin Alina Sagitowa hat am Mittwoch bei den Olympischen Spielen einen neuen Kurzprogramm-Weltrekord aufgestellt. Die 15-Jährige brachte es auf 82,92 Punkte und distanzierte damit ihre Landsfrau Jewgenia Medwedewa, die zuvor bereits mit 81,61 Zählern eine neue Bestmarke aufgestellt hatte, auf Rang zwei. Auf Platz drei landete die Kanadierin Kaetlyn Osmond (78,87).

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Die Entscheidung in Pyeongchang fällt am Freitag in der Kür.