13 ÖPC-Aktive bei Paralympics in Pyeongchang

Österreichs Paralympisches Committee (ÖPC) entsendet 13 Aktive zu den Spielen in Pyeongchang (9.-18. März 2018). Dies gab Präsidentin Maria Rauch-Kallat am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien bekannt. Neben dem sportlichen Vergleich, der im Vordergrund steht, gehe es bei Veranstaltungen dieser Dimension auch um "Respekt und Anerkennung", wie Rauch-Kallat betonte.