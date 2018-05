Erdogan am 20. Mai zu Arbeitsbesuch in Sarajevo

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird am 20. Mai zu einem Arbeitsbesuch in Sarajevo erwartet. Dies hat der türkische Botschafter in Sarajevo, Haldun Koc, am Montagabend gegenüber bosnischen Medien bestätigt. Der Besuch sei demnach ursprünglich für Juni geplant gewesen, wegen der Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei am 24. Juni aber vorverlegt worden, so der Botschafter.