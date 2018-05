Zugunglück in Bayern mit zwei Toten

Beim Zusammenstoß zweier Züge im deutschen Bundesland Bayern sind am Montagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Personen wurden verletzt, wie die Deutsche Bahn am Montagabend unter Berufung auf die Bundespolizei mitteilte. "Es gibt Schwerverletzte und auch Leichtverletzte", sagte ein Sprecher. Der Unfall passierte im Bahnhof von Aichach in Schwaben.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Den Angaben der Deutschen Bahn zufolge war gegen 21.20 Uhr ein Güterzug mit einem Personenzug der Bayerischen Regiobahn auf der Strecke Ingolstadt-Augsburg kollidiert. Die Strecke wurde gesperrt. Sie ist eingleisig - aber nicht im Bahnhof. Dort fahren nach Angaben der Deutschen Bahn nur Regional- und Güterzüge, aber keine Züge des Fernverkehrs.

Die Deutsche Bahn und die zuständigen Behörden sowie Rettungskräfte bemühten sich um schnelle Hilfe für die Betroffenen, hieß es weiter. Die Bergung sei begonnen worden, ein Bus-Ersatzverkehr wurde eingerichtet. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Es ist der zweite Unfall mit einer Bahn in Bayern am Montag. Nachdem ein Regionalzug an einem unbeschrankten Bahnübergang ein Auto erfasst hatte, starben zwei Menschen im oberbayerischen Seeshaupt am Starnberger See. Der Fahrer und der Beifahrer des Wagens kamen um Leben. Das Auto war nach der Kollision mehrere Hundert Meter vom Zug mitgeschleift worden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Einer der etwa 60 Fahrgäste der Regionalbahn wurde verletzt. Der Lokführer wurde äußerlich nicht verletzt.