Trump reist nicht zu US-Botschaftseröffnung in Jerusalem

US-Präsident Donald Trump wird nicht an der Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem am 14. Mai teilnehmen. Das geht aus der am Montag vom Weißen Haus veröffentlichten Liste der US-Regierungsteilnehmer an der Zeremonie hervor. Unterdessen wurde bekannt, dass neben den USA und Guatemala auch Paraguay seine Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen will.