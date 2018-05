Syrische Rebellen räumen letzte große belagerte Bastion

Hunderte Rebellen und ihre Angehörigen haben mit dem Abzug aus ihrer letzten großen belagerten Enklave in Syrien begonnen. Tausende weitere sollen in den kommenden Tagen folgen, wie die Armee, Aufständische und Bewohner mitteilten. Ein erster Bus-Konvoi brach am Montag begleitet von der russischen Militärpolizei aus der Stadt Rastan gen Norden auf.