Autodiebe flohen vor Polizei direkt ins Gefängnis

Auf ihrer Flucht vor der Polizei sind vier Autodiebe in Südafrika direkt in ein Gefängnis gefahren. Die Beamten hatten das gestohlene Auto am Sonntag entdeckt und verfolgt, wie ein Sprecher der Polizei in Kapstadt am Montag mitteilte. "Die vier Verdächtigen in dem Auto haben die Flucht ergriffen und sind direkt ins Gefängnis von Pollsmoor gefahren, wo sie festgenommen wurden", sagte der Sprecher.