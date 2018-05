Ludwigs neues Team soll noch diese Woche stehen

Die neue Wiener Stadtregierung unter dem designierten Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), der die Nachfolge von Michael Häupl antritt, wird nun festgezurrt. "Ich mach noch diese Woche den Sack zu - eingedenk des Feiertags und eventuell langen Wochenendes - in den nächsten Tagen", stellte Ludwig am Montag in Aussicht. Derzeit seien noch alle Personen offen.

© APA (Techt)

"Außer mir weiß es niemand", beteuerte der neue Wiener SPÖ-Chef. Für sich habe er bereits alle Positionen besetzt. Offiziell vorstellen will er seine Mannschaft am Montag in einer Woche. Für diesen Tag sind die Parteigremien angesetzt. "Wie auch eine periodische Druckzeitschrift bereits geschrieben hat, bemühe ich mich, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen und zwischen schon Mitwirkenden und Neuen hinzubringen", so Ludwig. "Mein Ziel ist es, ein sehr gemischtes Team zu präsentieren."

Auch mit Quereinsteigern in der neuen Stadtregierung ist zu rechnen: "Es sind alles politische Menschen, aber nicht alles zwingend Personen, die jetzt schon ein politisches Mandat eingenommen haben."

Eine von Ludwig angedeutete Kompetenzverschiebung zwischen roten Ressorts und dem Grünen Verkehrs- und Stadtplanungsressort wurde später von dessen Sprecher gegenüber der APA dementiert. Bei der Äußerung Ludwigs habe es sich offenbar um ein Missverständnis gehandelt. Geringfügige Änderungen bei den SPÖ-Ressorts seien aber möglich, hieß es. Gewissheit herrscht spätestens am 14. Mai, wenn Ludwig sein Team den roten Gremien und im Anschluss der Öffentlichkeit vorstellen wird.