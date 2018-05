Kitesurfer am Neusiedler See ertrunken

Die Leinen zum Lenken des Kite-Schirms sind einem 37-jährigen Wassersportler, der am Sonntagvormittag leblos im Neusiedler See treibend gefunden wurde, offenbar zum Verhängnis geworden. Diese hatten sich Spuren zufolge um den Fuß des Kitesurfers gewickelt, wodurch der Mann hinter dem unkontrollierbaren Schirm nachgezogen wurde und ertrank, berichtete die Polizei am Montag.