Tödlicher Motorradcrash in Kärnten

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Sonntag in Kärnten: Ein 22-jähriger Slowene geriet mit seinem Motorrad auf der B69 bei Magdalensberg (Bezirk Wolfsberg) an die Bordsteinkante, verlor die Kontrolle und stieß frontal gegen eine Betonstützmauer. Er starb noch an der Unfallstelle.