Pakistans Innenminister bei Attentatsversuch angeschossen

Bei einem mutmaßlichen Attentatsversuch ist der pakistanische Innenminister Ahsan Iqbal am Arm verletzt worden. Dem Minister sei "in den Arm geschossen" worden, sagte sein Berater Asim Khan am Sonntag. "Er ist außer Lebensgefahr und wurde zu einer medizinischen Einrichtung in Lahore gebracht." Der Angreifer sei festgenommen worden.