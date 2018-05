Macron will militärisch enger mit USA arbeiten

Der französische Präsident Emmanuel Macron will in bestimmten Politikfeldern die Zusammenarbeit mit den USA ausbauen. Im transatlantischen Verhältnis sei es notwendig, die gemeinsame Strategie mit Donald Trump auf das Politisch-Militärische und den Kampf gegen den Terrorismus zu konzentrieren, sagte Macron in einem Interview mit der Sonntagszeitung "Journal du Dimanche".