Feuerwehrmann bei Autounfall tödlich verunglückt

Ein 20-jähriger Feuerwehrmann ist am Sonntag bei einem Autounfall in Zederhaus im Lungau tödlich verunglückt. Der Mann kam in den frühen Morgenstunden mit seinem Auto von der Straße ab und stürzte mit dem Wagen in den Zederhausbach, berichtete die Wasserrettung. 120 Einsatzkräfte suchten nach dem Verunglückten. Gegen 8.00 Uhr konnte er nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.