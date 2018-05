Wiener nötigte Buben via Internet zu sexuellen Handlungen

Ein 18-jähriger Wiener steht im Verdacht, über das Internet mehr als 120 unmündige Buben im deutschsprachigen Raum zu sexuellen Handlungen genötigt zu haben. Bei einer Hausdurchsuchung am Freitag in Favoriten wurden große Mengen elektronischer Beweismittel sichergestellt, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Festgenommene habe ein umfangreiches Geständnis abgelegt.