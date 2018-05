Tausende Peruaner protestierten gegen Abtreibungen

Tausende Menschen haben in Peru gegen Abtreibungen protestiert. Vertreter der Kirche, Politiker, Aktivisten und Familien gingen am Samstag in der Hauptstadt Lima auf die Straße. Die jährliche Kundgebung unter dem Motto "Vereint für das Leben" wird seit 2012 von Limas Erzbischof Juan Luis Cipriani organisiert. Der Kardinal ist Mitglied der katholischen Personalprälatur Opus Dei.