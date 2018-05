Erste freie Kommunalwahlen in Tunesien begonnen

Mit mehrjähriger Verzögerung sind am Sonntag in Tunesien die ersten freien Kommunalwahlen abgehalten worden. Die Wahllokale öffneten um 08.00 Uhr (Ortszeit; 09.00 MESZ), erste Ergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet. Mehr als 57.000 Kandidaten stellten sich zur Wahl. Etwa 60.000 Polizisten und Soldaten sollten den Urnengang absichern.