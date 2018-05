McCain will Trump nicht als Trauergast bei Beerdigung

Der krebskranke US-Senator John McCain möchte nicht, dass US-Präsident Donald Trump an seiner Beerdigung teilnimmt. McCain wünsche sich stattdessen Trumps Vize Mike Pence als Repräsentanten des Weißen Hauses bei der Trauerfeier, berichteten die "New York Times" und der Sender NBC News am Samstag unter Berufung auf Vertraute des Politikveteranen.