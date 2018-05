Claudia O'Brien neue Bundesvorsitzende der Jungen Generation

Die Junge Generation (JG) der SPÖ hat eine neue Bundesvorsitzende. Die 29-jährige Claudia O'Brien wurde am Samstag bei der JG-Bundeskonferenz in Wien von den Delegierten zur Nachfolgerin der scheidenden Katharina Kucharowits gewählt, gab die SPÖ in einer Aussendung bekannt. Als Ziel nannte O'Brien u.a., "laut und kompromisslos ein Gegenmodell" zu Schwarz-Blau zu skizzieren.